Орел и решка. Перезагрузка. Америка - 16 выпуск, Сан-Диего (20.05.2018)

Добавлено: 21 май 2018 в 11:22 ,

Орел и решка. Перезагрузка. Америка 16 серия Сан-Диего последний выпуск 20 мая. Настя Ивлеева и Антон Птушкин продолжат свое путешествие в солнечную Калифорнию. Американцы называют его самым комфортным городом в мире. Он угодил всем: для студентов тут полно колледжей, для клерков – банков и компаний, а для туристов – Тихий океан и лето 320 дней в году. А еще Сан-Диего – столица экстремальных развлечений в Калифорнии, поэтому ведущие весь уикенд будут щекотать себе нервы. Турист с “золотой картой” впервые в “Перезагрузке” выполнит фигуры высшего пилотажа в небе. А бедный путешественник будет преодолеет опасную тропу над глубоким ущельем и увидит уникальное шоу – собаки на серфе. А в финале программы зрителей ждет сюрприз – “Орел и решка” отправится в самый большой зоопарк в мире.



