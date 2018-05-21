От беспилотников на ЧМ-2018 защитят комплексы «Житель» и «Свет»

Во время чемпионата мира по футболу от беспилотных летательных аппаратов стадионы будут защищать маневренные группы радиоэлектронной борьбы. Эти группы Министерства обороны России оснастят экспериментальными техническими средствами, сообщает РБК со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.

Комплексы противодействия беспилотникам («Силок», «Свет-КУ», «Житель») распределят по всем 11 городам, где готовятся принять чемпионат мира.

«Для Москвы выделены два комплекса "Силок" и два комплекса "Свет-КУ", для Санкт-Петербурга — мобильная группа и два комплекса "Свет-КУ", то же самое для Екатеринбурга», — пояснил источник.