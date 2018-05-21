Отечественные либералы подобны обезьянам, — Лимонов

Всемирно известный писатель — о попытках пересадить западные скандалы на российскую почву.

Наши отечественные либералы, подобно обезьянам, копируют европейские ереси и предаются им в ущерб стране, в которой родились.

Яркой иллюстрацией их обезьяньей и одновременно коварной природы, может служить попытка девок журналисток махровых либеральных изданий «Эхо Москвы» и «Дождя» свалить Слуцкого — главу комитета Госдумы по иностранным делам. Девки попытались использовать западную методику обвинения в домогательствах, приписав Слуцкому «домогательства» к журналисткам упомянутых изданий.

Но поскольку Россия — страна традиционалистская, где отношения полов определены вековыми традициями, то общество не удивилось и не возмутилось вполне себе нормальными проявлениями мужской сексуальности Слуцкого.

Однако, хотя обвинения Слуцкого в домогательствах и выглядит наивным обезьяничеством с американских и европейских эталонов, на деле все не так просто. Леонид Слуцкий — один из самых результативных и толковых депутатов Госдумы, поэтому желание дискредитировать и свалить его, измазав домогательствах, выглядит заказом.

Такое впечатление, что попытка свалить Слуцкого оплачена.

Кем? Законодателями моды на обвинения в домогательствах.

Короче, у девок ничего не получилось, страна то другая.

Слава России!

Эдуард Лимонов