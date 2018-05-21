Перезагрузка - 7 сезон, 19 выпуск, Ксюша (20.05.2018)

Добавлено: 21 май 2018 в 11:20 ,

Перезагрузка 7 сезон 19 серия Ксюша последний выпуск 20 мая. Сегодняшняя героиня — художник, натура творческая и ранимая. Но однажды над ее талантом посмеялись. После неудачи на конкурсе, она сожгла все свои рисунки и впала в депрессию, которая продолжалась несколько лет. Потом она нашла себе новое увлечение — онлайн-игры. Теперь Ксюша — игроман, последний год проводит за компьютером по 12-14 часов в сутки. Надо ли говорить, что при этом у нее нет ни друзей, ни работы, ни личной жизни. В новом сезоне зрители увидят преображение не только девушек, но и парней. Кроме этого, появилась специальная рубрика для мужчин «стильные советы», где Лина Дембикова учит разбираться в модных мужских тенденциях. Ведущая Ксения Бородина.



