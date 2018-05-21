По делу математика Богатова арестован житель Ставрополя

Пресненский суд Москвы арестовал 33-летнего жителя Ставрополя Владислава Кулешова по делу, по которому ранее проходил преподаватель математики Дмитрий Богатов. Об этом агентству «Москва» сообщили в суде.

Кулешов арестован до 30 июня 2018 года. Ему предъявлены обвинения по статьям «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети интернет» и «Попытка приготовления к массовым беспорядкам».

Ранее в этих преступлениях обвинялся преподаватель одного из столичных вузов Богатов. Богатова задержали в апреле 2017 года. До июля он находился в СИЗО, после чего ему изменили меру пресечения на домашний арест. В январе 2018 года Богатов был отпущен под подписку о невыезде. 16 мая дело в отношении математика прекратили из-за отсутствия состава преступления.

По первоначальной версии следствия, Богатов под псевдонимом Айрат Баширов разместил на сайте Sysadmins.ru два поста. В первом предлагалось 2 апреля 2017 года прийти на Красную площадь с горючим. Во втором — атаковать отделы полиции. Богатова обвинили, так как «Айрат Баширов» использовал его IP-адрес. Это произошло потому, что у Богатова был выходной узел сети Tor — его IP-адресом мог воспользоваться любой пользователь.