Почему все так любят Каролину Даур

Хрупкая блондинка, которую можно заприметить на всех важных показах от Chanel до Dolce & Gabbana. Каролина Даур с 2014 года штурмует мир моды и к 2018 добилась немалого. Блогер, инфлюенсер и любимица дизайнеров сегодня позирует на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля, а завтра уже тусуется на презентации Gucci в Нью-Йорке. И ей всего 23 года. Мы внимательно изучили все факты из биографии блогера и составили список причин, за что же все любят Каролину.

Девушка родилась в Гамбурге и с юных лет начала увлекаться модой. Более миллиона подписчиков любят ее за умение сочетать вещи люксовых брендов с более бюджетными. Она органично смотрится и в брутальном стритвире, и в кутюрном платье.

Девушка учится на юриста, занимается спортом и успевает посещать все модные мероприятия. А это, знаете ли, не так уж и просто. Спросите у любого fashion-редактора, который работает весь день, а вечером идет на модную тусовку, вместо того, чтобы с большим удовольствием посидеть дома за книгой.

Каролина максимально позитивная. В модных кругах ее любят за легкий нрав и неоспоримое усердие. Подписчики же обожают немку за отличное настроение, которое она транслирует и вдохновляющий контент ее блога.

Каро Даур

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