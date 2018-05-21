Под Горловкой врагу нанесён ощутимый урон: сводка о военной ситуации в ДНР

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.

За прошедшие сутки украинские боевики и командование оккупационных войск продолжили избранную тактику террора мирного населения Донбасса.

Наибольшая огневая активность со стороны украинских оккупационных войск остается на Горловском направлении. Обстрелам подверглись районы четырех населенных пунктов, по которым украинские боевики выпустили 66 мин калибром 120 и 82 мм. Также применялось вооружение БМП, все виды гранатометов и стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении противник вел обстрелы районов трех населенных пунктов, по которым применил 10 мин калибром 82 мм, а также применял гранатометы и стрелковое оружие.

На Донецком направлении украинские боевики 8 раз вели обстрел района н. п. Ясиноватая из 122-мм артиллерии, а также выпустили по районам четырех населенных пунктов 60 мин калибром 120 и 82 мм, при этом активно использовали вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

В результате обстрела получил ранение один военнослужащий.

За прошедшие сутки зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских оккупантов.

При отражении попытки наступления украинских боевиков в районе н. п. Гольмовский врагу был нанесён ощутимый урон: пятеро убитых и четверо раненых.

С нашей стороны погиб один военнослужащий.

Тела двоих украинских террористов, погибших на поле боя, по-прежнему не эвакуированы. Обстрелы врагом ведутся, в том числе с применением танков, атаки продолжаются. Фашистские силы продолжают нести потери.

Украинские фашисты угрозами и пытками добиваются от наших военнослужащих заявлений, дискредитирующих ВС ДНР.

46-й батальон «Донбасс» уже не раз был уличен в пытках пленных и мирных жителей. Данный батальон в нескольких государствах признан террористической организацией.

В настоящее время, чтобы не дискредитировать ВСУ, батальону дали другое название — «Донбасс-Украина». Действующим командиром является Власенко, который с 2014 года был начальником штаба террористического батальона «Донбасс».

Мы предпринимаем все возможные меры для освобождения захваченных в плен военнослужащих ВС ДНР.

Отмечаем активизацию боевых действий в районе н. п. Южное, там враг тоже предпринял попытку силами до двух взводов при поддержке минометов, танков и артиллерии атаковать наши позиции. Но понес существенные потери. Один танк и одна БМП врага уничтожены.

По нашим данным, потери у фашистских недобитков не менее десяти двухсотых. Командование 24-й бригады пытается успокоить панику среди подразделений на переднем крае.

Также, по нашим данным, противник предпринимает попытки ввести наше командование в заблуждение. Для этого на отдельных участках использует демонстративные действия, в частности выдвижение бронетехники на несколько километров в направлении линии боевого соприкосновения.

Обстановка на линии соприкосновения полностью под нашим контролем. Мы готовы к любому варианту развития обстановки, для врага приготовлено множество неприятных сюрпризов. В случае наступления враг понесет непоправимые потери.