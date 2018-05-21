Полторак пошел на жесткие меры из-за взрыва гранаты в Ивано-Франковске

По факту взрыва в Ивано-Франковской области, в результате которого пострадало девять человек, начата служебная проверка.

Министр обороны Украины Степан Полторак в ответ на происшествие принять меры, чтобы не допустить незаконный вывоз оружия и боеприпасов военнослужащими, покидающие зону проведения ООС. Полторак отмечает: «В рамках мер поручено усилить контроль за порядком выезда военнослужащих из зоны Операции Объединенных сил и организовать должным образом процедуры отбытия бойцов в отпуска и пункты постоянной дислокации, а также обеспечить строгий контроль по учету, выдаче и контроля оружия и боеприпасов».

Полторак добавил, что военная служба правопорядка будет предоставлять всестороннее содействие проведению следственных действий уполномоченным правоохранительным органам.