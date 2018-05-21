После урагана в Тюмени госпитализированы шесть человек

Обрушившийся на Тюмень 20 мая ураган привел к травмированию десятков местных жителей и масштабным разрушениям. Штормовое предупреждение поступило только за 10 минут до начала стихийного бедствия.

«За помощью к медикам по поводу различных травм, полученных в результате урагана, в областную клиническую больницу №2 обратились 39 человек, из них 15 человек — к офтальмологу с жалобами на инородное тело в глазу, 11 — в травмпункт», — передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного департамента здравоохранения.

По словам ее представителя, шесть горожан, включая 12-летнюю девочку, были госпитализированы, пятеро в стационар, одна женщина — в реанимацию. «Ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Во время урагана женщина находилась в машине, на которую упали кирпичи», — пояснили в пресс-службе.

В Тюмени лёгкий ветерок был

В центре палатки посносило

А у нас ворота вырвало на даче, соседка позвонила.

Выдвигаюсь туда pic.twitter.com/BJYXzu9s4l

— Кот Бегемот (@AlexDolgopolof) 20 мая 2018 г.

В минувшую пятницу в Тюмени сохранялась практически зимняя погода со снегом, но к середине дня температура резко выросла до 26-27 градусов тепла. В выходные опять подул холодный ветер, и начался ураган. Он продолжался несколько минут, но за это время рухнули десятки деревьев, были сорваны крыши домов, опрокинуты автобусные остановки и мусорные баки.

В социальных сетях местные жители сообщают, что в одном из районов Тюмени на спортивной площадке перевернулась трибуна с несколькими детьми.

На площади 400-летия Тюмени как раз в это время проходил городской фестиваль «Жара», ветер сорвал тенты с торговых палаток, а у здания драмтеатра разрушил кровлю.

Тюменцы в шутку пишут в соцсетях, что стихийное бедствие спровоцировала певица Ольга Бузова, которая 19 мая дала в городе бесплатный концерт.