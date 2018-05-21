Правильный уход за садом от мастеров

Для оформления придомовой территории частного дома применяются растения, деревья и кустарники, что формирует уютное озеленение. А также устанавливаются разные беседки, искусственные водоемы, прокладываются интересные садовые дорожки и так далее. Способов и возможностей в данном плане предоставляется немало, поэтому всегда есть возможность выбрать оригинальный и практичный вариант. Но недостаточно просто единожды создать ландшафтное оформление, поскольку важно время от времени проводить работы по уходу. Так вы получаете сохранение привлекательности и уюта придомового пространства.

Агентство ландшафтного проектирования и оформления ZELЁNKA STUDIO сможет воплотить в реальность любые ваши предпочтения и требования в дизайнерском оформлении участка. Специалисты имеют немалый опыт работы и навыки, поэтому они смогут без труда справиться со всеми вашими предпочтениями в данном плане. А также важной особенностью является не только разработка ландшафта, но и уход за садом.

Растения постоянно растут, поэтому первоначальное оформление территории ними может потерпеть массу изменений. И поэтому не обойтись без качественного и профессионального ухода в данном плане. Профессиональный уход за садом подразумевает под собой проведение следующих работ:

Полив деревьев, цветов и кустарников.

Осуществляется прополка цветов и растений для устранения сорняков.

Проводится очистка сада от вредителей.

А также проводятся работы по удобрению растений и цветов для их качественного и быстрого роста.

Комплекс работ внимательно и грамотно разрабатывается, поэтому клиент может рассчитывать на полноценный уход за пространством. А также важной особенностью считается то, что специалисты индивидуально относятся к каждому саду, подчеркивая при уходе его привлекательность, уют и свежесть.