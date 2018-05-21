Президент Болгарии пригласит Путина посетить страну

Болгарский президент Румен Радев сообщил, что еще раз пригласит российского лидера Владимира Путина посетить страну.

Он рассказал о «принципиальной договоренности» с Путиным по его визиту в Болгарию в этом году. Так как дату еще не назначили, во время переговоров в Сочи Радев намерен повторить приглашение, передает газета «Коммерсантъ». По его мнению, этот визит поспособствует созданию благоприятных условий для расширения сотрудничества двух государств.

Напомним, что сегодня, 21 мая, Радев встретится с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым в Москве, а на следующий день в Сочи побеседует с Путиным.

Ранее сообщали, что болгарский лидер нанесет рабочий визит в Россию в связи с мероприятиями, посвященными 140-летию победы Российской Империи в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов, в результате которой Болгария обрела независимость.