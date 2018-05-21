Прохоров подал в суд на Навального из-за расследования о вилле Хлопонина

Миллиардер Михаил Прохоров подал иск о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Люблинского суда столицы.

Прохоров требует от Навального удалить материал под названием «Как олигарх платил взятку вице-премьеру», опровергнуть распространенные сведения и взыскать с ответчика 1 рубль компенсации.

Решение о принятии иска к рассмотрению пока не принято.

Речь в материале, размещенном на сайте Навального, идет о покупке Прохоровым итальянской виллы его друга, до недавнего времени занимавшего пост вице-премьера Александра Хлопонина. За виллу, по подсчетам журналистов, Хлопонин выручил около 2,9 млрд рублей или 44 млн евро.

По мнению Навального, покупка была взяткой Прохорова Хлопонину.