Производители товаров начинают выплаты по кэшбеку

Концептуально новый подход к реализации банковских программ лояльности реализует компания CASHOFF, резидент ИТ кластера Фонда «Сколково». Компания объявила о запуске мобильной версии сервиса «Кэшбэк от производителей клиентам банков», в рамках которого выплаты по кэшбэку обеспечиваются не банками, а производителями товаров. Приложение доступно для скачивания в Google Play и App Store.

Новый сервис от CASHOFF обеспечивает банкам дополнительный источник дохода, так как банк получает комиссию от производителя за каждое кэшбэк-предложение. В свою очередь, производители используют новый digital-канал целевого взаимодействия с потребителями, а покупатели получают ощутимую экономию (до 50%) и увлекательный цифровой опыт, открывающий эру нового digital- банкинга.

Дмитрий Горьков, CEO компании CASHOFF, называет запуск мобильной версии решения, в котором можно продемонстрировать функциональность кэшбэк-сервиса, значимым событием. «Теперь у представителей банковской индустрии и производителей товаров будет возможность в роли потребителя протестировать как это работает на практике. В некоторых случаях выплаты по кэшбэку за товары могут достигать 50% - это беспрецедентно», – подчеркивает Дмитрий Горьков.

В «Сколково» отмечают вклад разработки резидента в развитие цифровой экономики на мировом уровне. «Мы рады, что уникальные разработки резидентов Фонда “Сколково”, которых мы активно поддерживаем, удовлетворяют возникающим потребностям индустрии и задают тенденции развития цифровой экономики как в России, так и за рубежом», – комментирует запуск сервиса Павел Новиков, Директор центра финансовых технологий Фонда «Сколково».

Сервис «Кэшбэк от производителей клиентам банков» интегрируется в интерфейсы мобильных и веб-версий банков в качестве облачного white label сервиса. Активную вовлеченность потребителей обеспечивает в том числе геймификация: «умные советы» от интеллектуального помощника и финансовые цели с вознаграждением по достижению. Еще одним преимуществом сервиса является автоматическая загрузка чека при использовании карт лояльности во время оплаты покупок. На сегодняшний день в разделе акций доступно около 100 предложений от производителей товаров.

Для банков и производителей интерес представляют также промежуточные процессы обработки данных, которые не видны конечному пользователю, но формируют инновационную бизнес-модель. Среди них – обогащение данных через анализ финансовых потоков клиентов банков и формирование базы данных для дальнейшей обработки информации; верификация покупки через сверку суммы чека с банковской транзакцией – исключение дубликатов выплаты кэшбэка; создание покупательских паттернов на основе истории покупок и другие.

В планах компании – обучение системы CASHOFF сравнению потребительских корзин и формированию рекомендаций для совершения более выгодных покупок. Сейчас CASHOFF уже работает с более чем 30 банками по всему миру, включая крупнейшие, имеющие более 100 млн клиентов, и продолжает разрабатывать и внедрять уникальные предложения для эффективного решения бизнес-задач. По версии Deloitte, CASHOFF вошла в топ-10 ФинТех компаний в 2017 году.