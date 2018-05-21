Путин поздравил Мадуро с победой на президентских выборах

Президент России Владимир Путин направил Николасу Мадуро поздравительную телеграмму по случаю переизбрания Мадуро на пост президента Венесуэлы, сообщает пресс-служба Кремля.

В поздравлении глава государства выразил надежду, что деятельность Мадуро на посту президента Венесуэлы и далее будет способствовать развитию партнерских отношений между странами. Владимир Путин также заявил о готовности сотрудничать с Венесуэлой в международных вопросах.

Президент пожелал Мадуро здоровья и успехов в решении социально-экономических задач государства. Он выразил уверенность в том, что глава Венесуэлы будет действовать в интересах народа Венесуэлы.