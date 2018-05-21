Путин поздравил Мадуро с победой на выборах

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму избранному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин, говорится в сообщении, «пожелал Мадуро крепкого здоровья и успехов в решении стоящих перед страной социально-экономических задач, а также в продвижении национального диалога в интересах всего венесуэльского народа».

Он также выразил уверенность, что Мадуро «будет и впредь способствовать развитию отношений стратегического партнерства, существующих между странами».

Николас Мадуро был переизбран 20 мая, набрав около 68% голосов при явке чуть более 46%.