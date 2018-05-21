Рабочая группа Госдумы обсудит опыт создания ЖСК обманутыми дольщиками

Механизм завершения строительства проблемных объектов при помощи жилищно-строительных кооперативов обсудят 21 мая участники 10-го заседания Рабочей группы Госдумы по защите прав участников долевого строительства во главе с депутатом Николаем Николаевым.

«В ходе заседания планируется обсудить получивший наибольшее распространение на практике механизм завершения строительства проблемных объектов путем создания пострадавшими дольщиками жилищно-строительных кооперативов, а также вопрос целевого использования субъектами Российской Федерации компенсационных земельных участков федерального значения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Представители обманутых дольщиков из Ленинградской и Томской областей расскажут о ситуации в этих регионах.

Замглавы Минстроя Никита Стасишин проинформирует о ходе строительства проблемных объектов, о работе Единой информационной системы жилищного строительства сообщит гендиректор АО «ДОМ.РФ» Александр Плутник. Также на мероприятие приглашена президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева.

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