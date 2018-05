Редактор журнала Interview сообщил о его закрытии 

Эзра Маркус – редактор основанного 50 лет назад журнала Interview – сообщил в понедельник 21 мая о закрытии издания.

Об этом Маркус сообщил в своем микроблоге Twitter, написав, в частности:

«Журнал Interview сворачивается... медиа рулят!!».

Также Эзра Маркус разместил в записи свои контакты для потенциальных работодателей.

В СМИ появилась информация, что журнал Interview, который был основан Энди Уорхолом полвека назад, закрывается из-за имевших место махинаций с заработными платами его сотрудников, а также в связи с обвинениями в домогательствах и нарушении неприкосновенности частной жизни, которые выдвигаются в адрес креативного директора издания Карла Темплера.

interview magazine has folded ... media rocks!! hit my line for freelance etc [email protected]

— Ezra Marcus (@ezra_marc) 21 мая 2018 г.