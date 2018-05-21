Режиссер фильма «Комиссар» Александр Аскольдов скончался в Швеции

Режиссер и писатель Александр Аскольдов скончался в одной из больниц Швеции после продолжительной болезни. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в близком окружении режиссера и подтвердила «МК» вдова кинематографиста.

В 1967 году Аскольдов снял свой единственный художественный фильм «Комиссар» с Нонной Мордюковой и Роланом Быковым в главных ролях. Картина была запрещена к показу, а режиссера лишили возможности работать по профессии.

Лишь в 1988 году «Комисар» был показан на киноэкранах.

Аскольдов в 1981-1985 годах работал директором киноконцертного зала «Россия».

В последние годы он преподавал в Германии, Швеции, Великобритании и Италии. Режиссеру было 85 лет.