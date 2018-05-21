Роспотребнадзор: Почти 90 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей

Ведомство по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в РФ сообщило, что почти 90 тысяч жителей России за два месяца обратились к врачам из-за укусов клещей.

По данным на 18 мая, 89 тысяч человек пострадали от укусов клещей, но в целом в больницы стали реже обращаться по этому поводу ( примерно на 5 реже), если сравнивать с данными 2017 года. На российской территории зарегистрировали 15 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 138 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом.

52,2 тысячи гектаров придали акарицидным обработкам. Запланировали охватить 130 тысяч гектаров.

Ведомство с самого начала мониторинга (середина марта) призывает быть внимательными к личной безопасности. При необходимости следует обратиться в медицинские учреждения.