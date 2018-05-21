Ростов вошел в десятку рейтинга самых матерящихся городов

Составлен рейтинг с самыми матерящимися городами РФ. Первое место заняла Пермь. На призовых местах - второе и третье, оказались соответственно Воронеж и Иваново.

В топ-десять городов с самыми матерящимися жителями вошли Оренбург, Тамбов, Челябинск, Кемерово, Брянск, Ростов-на-Дону (9 место) и Липецк. Москвичи заняли 18-ю позицию, Санкт-Петербург – 23-ю. Список из тридцати крупнейших городов России замкнула Казань.

Чтобы подвести итоги рейтинга были опрошены три тысячи респондентов, возрастной диапазон 18 - 54 года. Им задали по три вопроса: «Ругаетесь ли Вы матом?», «как часто Вы ругаетесь матом?», «ругались ли Вы матом сегодня?».