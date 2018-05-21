Рыжиков подарил вратарские перчатки болельщикам "Рубина" после прощального матча

КАЗАНЬ, 21 мая - РИА Новости, Вадим Кузнецов. Футболист Сергей Рыжиков подарил вратарские перчатки болельщикам казанского "Рубина" после своего прощального матча в Казани.

"Ничто не вечно под луной. 10 лет я служил "Рубину" и болельщикам. Это многое мне дало. Спасибо за любовь и поддержку", - сказал Рыжиков после игры и подарил болельщикам десять пар вратарских перчаток.

Рыжиков после 10 лет в "Рубине" принял решение не подписывать новый контракт. В понедельник на базе клуба прошел его прощальный матч в Казани.