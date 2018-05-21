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С кем встречается Дрейк?


Добавлено: 21 май 2018 в 13:49, Категория: Шоу-бизнес
С кем встречается Дрейк?

Похоже, сбору коллекции сумок Birkin, которые так тщательно берег рэпер Дрейк для своей будущей жены, пришел конец. Возможно, именно новая девушка артиста получит ее. На днях Дрейка заметили на свидании с таинственной незнакомкой.

Девушку зовут Малайка Терри, которой всего 22. Достижением девушки является инстаграм аккаунт, на который подписались 160 000 человек. Фотографии девушки в бикини пользуются особой популярностью в сети. Подписчиков у Малайки станет намного больше после новости об отношениях с 31-летним Дрейком.
По сообщениям инсайдера MediaTakeout, ребята встречаются еще с прошлого года. Как и Дрейк, Малайка тоже из Канады. Так что их объединяет любовь к Торонто. Это объясняет, почему Дрейк чувствует в ней свою «родственную душу», как говорят инсайдеры Bossip. Портал провел исследование и узнал, что У Малайки есть ямайские и ирландские корни.

Для Дрейка она особенная!. «Она даже познакомилась с мамой Дрейка. А это серьезный шаг. Я вижу, как он успокаивается с ней. И это безумие, потому что Дрейк никогда такого не испытывал», — сообщил инсайдер.


О любовных похождениях канадского певца Дрейка вскоре будут слагать легенды. В списке «побед» исполнителя – Рианна, Дженнифер Лопес и многие другие известные и не очень имена. Этим-то и решила как-то воспользоваться модель Лэйла Лэйс, заявившая во всеуслышание (как это нынче водится, через страничку в соцсети) о своей беременности. Надеемся, что на данный момент отношения серьезные и не обернуться неожиданной беременностью.

Дрейк, опешивший от такой внезапно нарисовавшейся перспективы, публично опроверг информацию, но Лэйла настаивала на том, что у них были непродолжительные отношения и что она якобы получила приглашение от звезды сопровождать его во время выступлений в Лондон. Именно там, по словам женщины, всё и произошло. В доказательство мисс Лэйс опубликовала переписку, в которой она договаривается с певцом о встрече.
Но команда Дрейка за годы его популярности и не такое видала. Юристы певца связались с «беременной» и заявили, что если она в ближайшие минуты не уберёт сообщения о своей беременности от Дрейка, порочащие его честь и достоинство, то она пойдёт под суд. Лэйла послушалась и забыла об «отце своего малыша», с которым, как оказалось, никогда и не встречалась.


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Добавлено: 21 май 2018 в 13:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

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