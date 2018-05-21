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» » САШАТАНЯ - 7 сезон, 22 серия (21.05.2018)

САШАТАНЯ - 7 сезон, 22 серия (21.05.2018)


Добавлено: 21 май 2018 в 17:51,
Новый сериал-фильм САШАТАНЯ 7 сезон 22 серия 21 мая. Уволенный двойник Папы находит себе работу — он начинает сниматься в фильмах для взрослых. Об этом от Саши узнает Папа, и чтобы навсегда отучить двойника позорить свое имя, Папа меняет ему внешность в клинике пластической хирургии. Но «Папу» в фильме видит еще и Ева, которая решает отомстить ему, станцевав откровенный танец в прямом эфире интернет трансляции. Таня продолжает мучить мужа петрушкой и рукколой, но Саша не сдается и регулярно занимается ночным дожором. На работе к аппетитам Саши тоже относятся с пониманием — и подписывают его контейнеры с едой. Чтобы не ел чужие.


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Добавлено: 21 май 2018 в 17:51, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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