Саше Черно очень сложно дается диета

Не знаю, как вы, но я лично уже плачу от того, что мне хочется поесть мою прежнюю еду. Очень хочу шоколадку и бургеры. Не чувствую полного насыщения.Но-держусь, нельзя. Как вы справляетесь с этой «ломкой»? Ведь у меня прошло всего 4 дня. Я так кричу и срываюсь на всех... Особенно достаётся моему Йосе. Господи, каждый раз даюсь диву, как мне повезло с мужчиной, терпящим мои истерики. Это же как надо любить (кто-то говорит, ему за меня доплачивают, дааааа, хорошо было бы если б так, тогда б может точно купили квартиру быстрее). Дайте совет, мои любимые.