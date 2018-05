Селена Гомес выступила вместе с Тейлор Свифт

Вчерашней ночью поклонники собрались в Калифорнии, где Тейлор Свифт выступила с хитами в рамках нового тура Reputation. Никто не ожидал, что помимо Тейлор на сцене появится еще одна звезда. Выступить на концерте 28-летней Свифт пришла ее лучшая подруга 25-летняя Селена Гомес! Вот так сюрприз!



Звезды пели вместе и много обнимались. «Причина, по которой она — одна из моих лучших подруг, в том, что она никогда не осуждает каждое мое решение», — сказала Селена со сцены, а потом обратилась к фанатам: «Я хочу поблагодарить вас от всего сердца за то, что поддерживаете эту самую красивую, сильную и независимую девушку, которую я когда-либо встречала. Спасибо, что поддерживаете мою лучшую подругу».

Ранее Селена комментировала новый стиль своей лучшей подруги. «Очевидно, я ее очень люблю и хочу, чтобы она делала то, что делает, и ей это отлично удается. Это все, чего можно пожелать, и даже больше, и, естественно, я ее самый преданный фанат.» сообщает Селена в интервью для Apple Music. «Честно говоря, это все очень вдохновляет. Очень здорово, когда тебя окружают люди, которые одновременно мотивируют и меняются так, что сами начинают диктовать стиль — будь то музыка или актерская игра — который им нравится. И она одна из тех, кому это отлично удается.»продолжает Гомес.



По недавнему клипу Тейлор Look What You Made Me Do можно понять, что от прежней миловидной девочки ничего не осталось, ведь теперь артистка не боится обнажаться и исполнять роли киборгов в своих футуристических клипах. Явно, эта тематика ей очень понравилась, и она будет продолжать практиковать ее в своих будущих работах.

Напомним, как только был обнародован первый тизер к видео на песню Look what you made me do, поклонники заметили сходство с визуальным альбомом Бейонсе. Фанаты отметили одну из сцен клипа, где Тейлор стоит посередине, а сзади нее расположились танцоры в черных костюмах. Это и вызвало у фанатов недоразумение, ведь такая же сцена была в клипе Бейонсе на песню Formation. На эту критику решил ответить сам режиссер тизера к клипу Тейлор. «Я работал с Бейонсе несколько раз. Она невероятная. Видео на песню Look What You Made Me Do не в ее стиле. Люблю и уважаю Бей,» пишет Джозеф в своем аккаунте в социальных сетях.