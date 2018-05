Шоу и победители Billboard Music Awards 2018: триумф Эда Ширана, эмоциональная речь Келли Кларксон и дуэт Агилеры и Ловато

Кристина Агилера и Деми Ловато

В ночь с 20 на 21 мая журнал Billboard в очередной раз вручил свои музыкальные премии артистам за их достижения в музыке и шоу-бизнесе. О том, чем в этот вечер звезды удивляли публику на красной ковровой дорожке, мы вам уже рассказали. Теперь же пришло время поговорить о том, что вчера творилось на сцене, чьи выступления были самыми яркими и кто ушел домой не с пустыми руками.

Честь вести мероприятие на этот раз выпала Келли Кларксон. Начала она, к слову, с очень эмоциональной речи. Певица вспомнила о недавней трагедии в школе Санта-Фе, где погибли десять человек.

Меня тошнит от минуты молчания. Нужно действовать!

— сказала она.

Джон Ледженд и Келли Кларксон

Пожалуй, одно из самых ярких выступлений в этот день представила Дуа Липа, которая появилась на сцене в компании танцоров и огромного розового фламинго (разумеется, ненастоящего). Выглядел ее номер действительно очень зрелищно и эффектно.

Самым мощным же номером, наверно, стал дуэт Кристины Агилеры и Деми Ловато, которые, появившись на сцене в черных кожаных плащах, очень эмоционально исполнили композицию Fall In Love.

Кристина Агилера

Кристина Агилера и Деми Ловато

Дуа Липа

Конечно, нельзя не отметить выступление Дженнифер Лопес, как всегда, сопровождавшееся энергичными танцами и ярким шоу.

Кто еще удивил публику, так это Джанет Джексон — довольно редкий гость на подобных мероприятиях. Она не только поразила публику своим белоснежным нарядом на ковровой дорожке церемонии, но и произвела фурор ярким выступлением.

Дженнифер Лопес

Джанет Джексон

Но поговорим о лауреатах премии. Победителем в главной номинации "Артист года" стал британский певец Эд Ширан. Впрочем, он победил сразу в шести категориях, правда, своим вниманием премию не почтил. Не маленьким числом наград отметились и Кендрик Ламар и Бруно Марс — ну их счету тоже оказалось не по одной победе.

Что до представительниц слабого пола, то здесь безусловным лауреатом стала Тейлор Свифт, одержавшая победу в номинации "Лучшая певица". Камила Кабелло получила особую премию за достижения в музыке, а Джанет Джексон назвали "иконой Billboard".

Полный список победителей премии Billboard Music Awards 2018:

"Артист года" — Эд Ширан

"Лучший новый исполнитель" — Khalid

"Лучший певец" — Эд Ширан

"Лучшая певица" — Тейлор Свифт

"Самые продаваемые песни" — Эд Ширан

"Лучший гастролер" — U2

Тейлор Свифт"Лучший исполнитель потоковых песен" — Кендрик Ламар

"Лучшая песня" — Луис Фонси, Дэдди Янки и Джастин Бибер, Despacito

"Лучшая группа" — Imagine Dragons

"Лучший артист Billboard 200" — Дрейк

"Лучший артист Hot 100" — Эд Ширан

"Лучший исполнитель песен на радио" — Эд Ширан

"Лучший артист в социальных сетях" — BTS

Ариана Гранде

"Лучший R&B-исполнитель" — Бруно Марс

"Лучший R&B-певец" — Бруно Марс

"Лучший R&B-певица" — SZA

"Лучший R&B-тур" — Бруно Марс

"Лучший рэп-певец" — Кендрик Ламар

"Лучшая рэп-певица" — Cardi B

"Лучший рэп-тур" — Джей-Зи

Джон Ледженд

"Лучший кантри-исполнитель" — Крис Стэплтон

"Лучший кантри-певец" — Крис Стэплтон

"Лучшая кантри-группа" — Florida Georgia Line

"Лучший рок-исполнитель" — Imagine Dragons

"Лучший танцевальный артист" — The Chainsmokers

"Лучший альбом Billboard 200" — Кендрик Ламар, DAMN

"Лучший саундтрек" — Moana

"Лучший R&B-альбом" — Бруно Марс, 24K Magic

"Лучшая R&B-песня" — Бруно Марс, That's What I Like

"Лучший рэп-альбом" — Кендрик Ламар, DAMN

"Лучшая рэп-песня" — Post Malone и 21 Savage, Rockstar

"Лучший кантри-тур" — Люк Брайан

"Лучшая кантри-песня" — Сэм Хант, Body Like A Back Road

Khalid и Normani

"Лучший танцевальный альбом" — The Chainsmokers, Memories...Do Not Open

"Лучший рок-альбом" — Imagine Dragons, Envolve

"Самый продаваемый альбом" — Тейлор Свифт, Reputation

"Лучшая рок-песня" — Imagine Dragons, Believer

"Лучшая песня на радио" — Эд Ширан, Shape of You

"Специальная премия за достижения" — Камила Кабелло

"Икона Billboard" — Джанет Джексон

Джон ЛеджендДерек Хаф, Дженна Дьюэнн, Ne-Yo