Шоу и победители Billboard Music Awards 2018: триумф Эда Ширана, эмоциональная речь Келли Кларксон и дуэт Агилеры и Ловато

Показать меню
Актуально
В Джорджии в результате перестрелки после выпускного погиб человек - 12:56 В Джорджии в результате перестрелки после выпускного погиб человек Самолет компании «Победа» вернулся во Внуково из-за отказа двигателя - 12:56 Самолет компании «Победа» вернулся во Внуково из-за отказа двигателя Кирилла Вышинского перевели в следственный изолятор - 12:56 Кирилла Вышинского перевели в следственный изолятор Росавиация ограничила полеты над городами проведения ЧМ-2018 - 12:56 Росавиация ограничила полеты над городами проведения ЧМ-2018 Порошенко пообещал изменение статуса Крыма в Конституции Украины - 12:57 Порошенко пообещал изменение статуса Крыма в Конституции Украины Началась трансляция свадебной церемонии принца Гарри и Меган Маркл - 12:57 Началась трансляция свадебной церемонии принца Гарри и Меган Маркл Защитник Александр Будкин заключил контракт с ХК "Сочи" - 13:07 Защитник Александр Будкин заключил контракт с ХК Виктория и Дэвид Бекхэм присоединились к гостям свадьбы Меган Маркл и принца - 13:14 Виктория и Дэвид Бекхэм присоединились к гостям свадьбы Меган Маркл и принца Гарри: фото Перемога: на Украине бутербродами с салом выложили карту области (ФОТО) - 13:34 Перемога: на Украине бутербродами с салом выложили карту области (ФОТО) Манчини ставит перед собой задачи привести сборную Италии к победе на ЧЕ и ЧМ - 13:41 Манчини ставит перед собой задачи привести сборную Италии к победе на ЧЕ и ЧМ Две бывшие возлюбленные принца Гарри приехали на его свадьбу с Меган Маркл - 13:42 Две бывшие возлюбленные принца Гарри приехали на его свадьбу с Меган Маркл СМИ узнали имя нового главного тренера лондонского «Арсенала» - 13:54 СМИ узнали имя нового главного тренера лондонского «Арсенала» Иран посулил вернуться к ядерной программе - 13:55 Иран посулил вернуться к ядерной программе Климпуш-Цинцадзе: европейская идея для украинцев – не просто лозунг - 14:06 Климпуш-Цинцадзе: европейская идея для украинцев – не просто лозунг
» » Шоу и победители Billboard Music Awards 2018: триумф Эда Ширана, эмоциональная речь Келли Кларксон и дуэт Агилеры и Ловато

Шоу и победители Billboard Music Awards 2018: триумф Эда Ширана, эмоциональная речь Келли Кларксон и дуэт Агилеры и Ловато


Добавлено: 21 май 2018 в 12:14, Категория: Шоу-бизнес
Шоу и победители Billboard Music Awards 2018: триумф Эда Ширана, эмоциональная речь Келли Кларксон и дуэт Агилеры и Ловато

Кристина Агилера и Деми Ловато

В ночь с 20 на 21 мая журнал Billboard в очередной раз вручил свои музыкальные премии артистам за их достижения в музыке и шоу-бизнесе. О том, чем в этот вечер звезды удивляли публику на красной ковровой дорожке, мы вам уже рассказали. Теперь же пришло время поговорить о том, что вчера творилось на сцене, чьи выступления были самыми яркими и кто ушел домой не с пустыми руками.

Честь вести мероприятие на этот раз выпала Келли Кларксон. Начала она, к слову, с очень эмоциональной речи. Певица вспомнила о недавней трагедии в школе Санта-Фе, где погибли десять человек.

Меня тошнит от минуты молчания. Нужно действовать!

— сказала она.

Джон Ледженд и Келли Кларксон

Пожалуй, одно из самых ярких выступлений в этот день представила Дуа Липа, которая появилась на сцене в компании танцоров и огромного розового фламинго (разумеется, ненастоящего). Выглядел ее номер действительно очень зрелищно и эффектно.

Самым мощным же номером, наверно, стал дуэт Кристины Агилеры и Деми Ловато, которые, появившись на сцене в черных кожаных плащах, очень эмоционально исполнили композицию Fall In Love.

Кристина Агилера

Кристина Агилера и Деми Ловато

Дуа Липа

Конечно, нельзя не отметить выступление Дженнифер Лопес, как всегда, сопровождавшееся энергичными танцами и ярким шоу.

Кто еще удивил публику, так это Джанет Джексон — довольно редкий гость на подобных мероприятиях. Она не только поразила публику своим белоснежным нарядом на ковровой дорожке церемонии, но и произвела фурор ярким выступлением.

Дженнифер Лопес

Джанет Джексон

Но поговорим о лауреатах премии. Победителем в главной номинации "Артист года" стал британский певец Эд Ширан. Впрочем, он победил сразу в шести категориях, правда, своим вниманием премию не почтил. Не маленьким числом наград отметились и Кендрик Ламар и Бруно Марс — ну их счету тоже оказалось не по одной победе.

Что до представительниц слабого пола, то здесь безусловным лауреатом стала Тейлор Свифт, одержавшая победу в номинации "Лучшая певица". Камила Кабелло получила особую премию за достижения в музыке, а Джанет Джексон назвали "иконой Billboard".

Полный список победителей премии Billboard Music Awards 2018:

"Артист года" — Эд Ширан

"Лучший новый исполнитель" — Khalid

"Лучший певец" — Эд Ширан

"Лучшая певица" — Тейлор Свифт

"Самые продаваемые песни" — Эд Ширан

"Лучший гастролер" — U2

Тейлор Свифт"Лучший исполнитель потоковых песен" — Кендрик Ламар

"Лучшая песня" — Луис Фонси, Дэдди Янки и Джастин Бибер, Despacito

"Лучшая группа" — Imagine Dragons

"Лучший артист Billboard 200" — Дрейк

"Лучший артист Hot 100" — Эд Ширан

"Лучший исполнитель песен на радио" — Эд Ширан

"Лучший артист в социальных сетях" — BTS

Ариана Гранде

"Лучший R&B-исполнитель" — Бруно Марс

"Лучший R&B-певец" — Бруно Марс

"Лучший R&B-певица" — SZA

"Лучший R&B-тур" — Бруно Марс

"Лучший рэп-певец" — Кендрик Ламар

"Лучшая рэп-певица" — Cardi B

"Лучший рэп-тур" — Джей-Зи

Джон Ледженд

"Лучший кантри-исполнитель" — Крис Стэплтон

"Лучший кантри-певец" — Крис Стэплтон

"Лучшая кантри-группа" — Florida Georgia Line

"Лучший рок-исполнитель" — Imagine Dragons

"Лучший танцевальный артист" — The Chainsmokers

"Лучший альбом Billboard 200" — Кендрик Ламар, DAMN

"Лучший саундтрек" — Moana

"Лучший R&B-альбом" — Бруно Марс, 24K Magic

"Лучшая R&B-песня" — Бруно Марс, That's What I Like

"Лучший рэп-альбом" — Кендрик Ламар, DAMN

"Лучшая рэп-песня" — Post Malone и 21 Savage, Rockstar

"Лучший кантри-тур" — Люк Брайан

"Лучшая кантри-песня" — Сэм Хант, Body Like A Back Road

Khalid и Normani

"Лучший танцевальный альбом" — The Chainsmokers, Memories...Do Not Open

"Лучший рок-альбом" — Imagine Dragons, Envolve

"Самый продаваемый альбом" — Тейлор Свифт, Reputation

"Лучшая рок-песня" — Imagine Dragons, Believer

"Лучшая песня на радио" — Эд Ширан, Shape of You

"Специальная премия за достижения" — Камила Кабелло

"Икона Billboard" — Джанет Джексон

Джон Ледженд
Дерек Хаф, Дженна Дьюэнн, Ne-Yo

Материалы по теме:

Келли Кларксон призналась, что поднимает руку на своих детей
Кристина Агилера с триумфом выступила на American Music Awards-2017
Муж Келли Кларксон согласился сделать вазэктомию
Келли Кларксон больше не хочет детей
Добавлено: 21 май 2018 в 12:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
В России резко упали цены на iPhone

В России резко упали цены на iPhone

В финале ЧМ-2018 по хоккею сыграют Швеция и Швейцария

В финале ЧМ-2018 по хоккею сыграют Швеция и Швейцария

Пришла пора Западу «купить» Россию, названа цена

Пришла пора Западу «купить» Россию, названа цена

Синоптики пообещали москвичам потепление до 20 градусов

Синоптики пообещали москвичам потепление до 20 градусов

Новости России
еще новости
Полтавченко не исключил возможности пойти на очередной губернаторский срок

Полтавченко не исключил возможности пойти на очередной губернаторский срок

Роспотребнадзор: Почти 90 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей

Роспотребнадзор: Почти 90 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей

Количество КПП в Приморье увеличат до 12, чтобы упростить въезд иностранцам

Количество КПП в Приморье увеличат до 12, чтобы упростить въезд иностранцам

Минобороны заключит контракт на строительство серии из шести малых ракетных кораблей для ТОФ

Минобороны заключит контракт на строительство серии из шести малых ракетных кораблей для ТОФ

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Шоу и победители Billboard Music Awards 2018: триумф Эда Ширана, эмоциональная речь Келли Кларксон и дуэт Агилеры и Ловато

Шоу и победители Billboard Music Awards 2018: триумф Эда Ширана, эмоциональная речь Келли Кларксон и дуэт Агилеры и Ловато

Меган Маркл и Кейт Миддтон: 5 отличий в свадебных образах королевских невест

Меган Маркл и Кейт Миддтон: 5 отличий в свадебных образах королевских невест

Саше Черно очень сложно дается диета

Саше Черно очень сложно дается диета

1 биткоин зашифровали в песне от Bananafox

1 биткоин зашифровали в песне от Bananafox

Новости политики
еще новости
Армию НАТО похоронят в России леса, реки и партизаны

Армию НАТО похоронят в России леса, реки и партизаны

Израильское лобби в США уничтожает государство и народ

Израильское лобби в США уничтожает государство и народ

Порошенко объяснил, как РФ оккупировала Донбасс и Крым

Порошенко объяснил, как РФ оккупировала Донбасс и Крым

Надежды патриотов на новый кабинет Медведева

Надежды патриотов на новый кабинет Медведева

Новости экономики
еще новости
К 30 рассчитаются: в ЛДПР предложили оформлять ипотеку с детства

К 30 рассчитаются: в ЛДПР предложили оформлять ипотеку с детства

Порошенко рассказал, на что тратятся

Порошенко рассказал, на что тратятся "деньги Януковича"

Тревога в Прибалтике: транзит под ударом, у России появился новый «козырь»

Тревога в Прибалтике: транзит под ударом, у России появился новый «козырь»

11 компаний заинтересовались новым маршрутом транспортировки газа в Украину

11 компаний заинтересовались новым маршрутом транспортировки газа в Украину

Новости общества
еще новости
Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» прибыло в сицилийский порт Мессина

Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» прибыло в сицилийский порт Мессина

Американский позор: женщину-политика унизили за травлю транссексуала в туалете

Американский позор: женщину-политика унизили за травлю транссексуала в туалете

Красный уровень угрозы под Донецком: «Ясиноватую ровняют с землей, море техники»

Красный уровень угрозы под Донецком: «Ясиноватую ровняют с землей, море техники»

На берегу Азовского моря состоялось открытие всероссийского конкурса «Чистое небо»

На берегу Азовского моря состоялось открытие всероссийского конкурса «Чистое небо»

Происшествия
еще новости
Резонансное ДТП в Челябинске попало на видео: толпа едва не линчевала пьяного виновника аварии

Резонансное ДТП в Челябинске попало на видео: толпа едва не линчевала пьяного виновника аварии

Стрельба на западе ФРГ по живым мишеням: двое убиты

Стрельба на западе ФРГ по живым мишеням: двое убиты

«Ошибочка вышла»: в США военный вертолет сбросил боеприпасы на крышу школы

«Ошибочка вышла»: в США военный вертолет сбросил боеприпасы на крышу школы

В Башкирии на трассе Уфа - Оренбург «скоростном» ДТП с экскаватором погибли 6 человек

В Башкирии на трассе Уфа - Оренбург «скоростном» ДТП с экскаватором погибли 6 человек

Новости Украины
еще новости
Полторак пошел на жесткие меры из-за взрыва гранаты в Ивано-Франковске

Полторак пошел на жесткие меры из-за взрыва гранаты в Ивано-Франковске

Британский парламент опубликовал доклад о «грязных деньгах» из РФ

Британский парламент опубликовал доклад о «грязных деньгах» из РФ

Ситуация на КПВВ: на «Гнутово» маленькая очередь

Ситуация на КПВВ: на «Гнутово» маленькая очередь

Американский сенатор пригрозил КНДР войной в случае попытки обмануть США

Американский сенатор пригрозил КНДР войной в случае попытки обмануть США

Мировые новости
еще новости
Астрономы обнаружили самые старые звезды во Вселенной

Астрономы обнаружили самые старые звезды во Вселенной

У aмepикaнцa вo pту взopвaлacь элeктpoннaя cигapeтa

У aмepикaнцa вo pту взopвaлacь элeктpoннaя cигapeтa

Украинский режиссер получил награду на престижном кинофестивале

Украинский режиссер получил награду на престижном кинофестивале

Злоумышленник устроил стрельбу в гольф-клубе Дональда Трампа

Злоумышленник устроил стрельбу в гольф-клубе Дональда Трампа




Лента новостей
К 30 рассчитаются: в ЛДПР предложили оформлять ипотеку с детства - 11:41 К 30 рассчитаются: в ЛДПР предложили оформлять ипотеку с детстваПолторак пошел на жесткие меры из-за взрыва гранаты в Ивано-Франковске - 11:35 Полторак пошел на жесткие меры из-за взрыва гранаты в Ивано-ФранковскеСаше Черно очень сложно дается диета - 11:28 Саше Черно очень сложно дается диета1 биткоин зашифровали в песне от Bananafox - 11:13 1 биткоин зашифровали в песне от BananafoxАмериканский позор: женщину-политика унизили за травлю транссексуала в туалете - 11:07 Американский позор: женщину-политика унизили за травлю транссексуала в туалетеКлинтон принесла ушанку на выступление в Йель - 11:02 Клинтон принесла ушанку на выступление в ЙельИзраильское лобби в США уничтожает государство и народ - 10:55 Израильское лобби в США уничтожает государство и народНе верим в плохие приметы: принц Гарри подарил Меган кольцо принцессы Дианы - 10:49 Не верим в плохие приметы: принц Гарри подарил Меган кольцо принцессы ДианыВ Южно-Сахалинске загорелась многоэтажка - 10:48 В Южно-Сахалинске загорелась многоэтажкаВ аварии вертолета в Хабаровском крае погиб отставной генерал ФСБ - 10:48 В аварии вертолета в Хабаровском крае погиб отставной генерал ФСБМихаил Барщевский перенес инфаркт - 10:48 Михаил Барщевский перенес инфарктПосле урагана в Тюмени госпитализированы шесть человек - 10:47 После урагана в Тюмени госпитализированы шесть человек"Милан" подтвердил интерес к Феллайни - 10:34 СРОЧНО: ФСБ раскрыла в Крыму украинскую экстремистскую группу - 10:28 СРОЧНО: ФСБ раскрыла в Крыму украинскую экстремистскую группу
Последние новости
Полтавченко не исключил возможности пойти на очередной губернаторский срок - 12:42 Полтавченко не исключил возможности пойти на очередной губернаторский срок Армию НАТО похоронят в России леса, реки и партизаны - 12:35 Армию НАТО похоронят в России леса, реки и партизаны Срочное заявление Армии ДНР о наступлении ВСУ под Горловкой - 12:27 Срочное заявление Армии ДНР о наступлении ВСУ под Горловкой ФСБ нашла экстремистскую группировку в Крыму - 12:22 ФСБ нашла экстремистскую группировку в Крыму Берлускони рекомендовал Крым как красивейшее место РФ - 12:21 Берлускони рекомендовал Крым как красивейшее место РФ В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за пожара в многоэтажке - 12:21 В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за пожара в многоэтажке От беспилотников на ЧМ-2018 защитят комплексы «Житель» и «Свет» - 12:21 От беспилотников на ЧМ-2018 защитят комплексы «Житель» и «Свет» Производители товаров начинают выплаты по кэшбеку - 12:20 Производители товаров начинают выплаты по кэшбеку Минобороны России уличило США в нарушении договора о РСМД - 12:20 Минобороны России уличило США в нарушении договора о РСМД Конфликт в киевском Гидропарке закончился дракой и стрельбой - 12:20 Конфликт в киевском Гидропарке закончился дракой и стрельбой Шоу и победители Billboard Music Awards 2018: триумф Эда Ширана, эмоциональная речь Келли Кларксон - 12:14 Шоу и победители Billboard Music Awards 2018: триумф Эда Ширана, эмоциональная речь Келли Кларксон и дуэт Агилеры и Ловато Калачев признан болельщиками "Ростова" лучшим футболистом в сезоне - 12:13 Калачев признан болельщиками Меган Маркл и Кейт Миддтон: 5 отличий в свадебных образах королевских невест - 12:00 Меган Маркл и Кейт Миддтон: 5 отличий в свадебных образах королевских невест
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"