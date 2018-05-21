Шоу и победители Billboard Music Awards 2018: триумф Эда Ширана, эмоциональная речь Келли Кларксон и дуэт Агилеры и Ловато

Кристина Агилера и Деми Ловато
В ночь с 20 на 21 мая журнал Billboard в очередной раз вручил свои музыкальные премии артистам за их достижения в музыке и шоу-бизнесе. О том, чем в этот вечер звезды удивляли публику на красной ковровой дорожке, мы вам уже рассказали. Теперь же пришло время поговорить о том, что вчера творилось на сцене, чьи выступления были самыми яркими и кто ушел домой не с пустыми руками.
Честь вести мероприятие на этот раз выпала Келли Кларксон. Начала она, к слову, с очень эмоциональной речи. Певица вспомнила о недавней трагедии в школе Санта-Фе, где погибли десять человек.
Меня тошнит от минуты молчания. Нужно действовать!
— сказала она.
Пожалуй, одно из самых ярких выступлений в этот день представила Дуа Липа, которая появилась на сцене в компании танцоров и огромного розового фламинго (разумеется, ненастоящего). Выглядел ее номер действительно очень зрелищно и эффектно.
Самым мощным же номером, наверно, стал дуэт Кристины Агилеры и Деми Ловато, которые, появившись на сцене в черных кожаных плащах, очень эмоционально исполнили композицию Fall In Love.
Кристина Агилера
Конечно, нельзя не отметить выступление Дженнифер Лопес, как всегда, сопровождавшееся энергичными танцами и ярким шоу.
Кто еще удивил публику, так это Джанет Джексон — довольно редкий гость на подобных мероприятиях. Она не только поразила публику своим белоснежным нарядом на ковровой дорожке церемонии, но и произвела фурор ярким выступлением.
Но поговорим о лауреатах премии. Победителем в главной номинации "Артист года" стал британский певец Эд Ширан. Впрочем, он победил сразу в шести категориях, правда, своим вниманием премию не почтил. Не маленьким числом наград отметились и Кендрик Ламар и Бруно Марс — ну их счету тоже оказалось не по одной победе.
Что до представительниц слабого пола, то здесь безусловным лауреатом стала Тейлор Свифт, одержавшая победу в номинации "Лучшая певица". Камила Кабелло получила особую премию за достижения в музыке, а Джанет Джексон назвали "иконой Billboard".
Полный список победителей премии Billboard Music Awards 2018:
"Артист года" — Эд Ширан
"Лучший новый исполнитель" — Khalid
"Лучший певец" — Эд Ширан
"Лучшая певица" — Тейлор Свифт
"Самые продаваемые песни" — Эд Ширан
"Лучший гастролер" — U2
"Лучшая песня" — Луис Фонси, Дэдди Янки и Джастин Бибер, Despacito
"Лучшая группа" — Imagine Dragons
"Лучший артист Billboard 200" — Дрейк
"Лучший артист Hot 100" — Эд Ширан
"Лучший исполнитель песен на радио" — Эд Ширан
"Лучший артист в социальных сетях" — BTS
"Лучший R&B-исполнитель" — Бруно Марс
"Лучший R&B-певец" — Бруно Марс
"Лучший R&B-певица" — SZA
"Лучший R&B-тур" — Бруно Марс
"Лучший рэп-певец" — Кендрик Ламар
"Лучшая рэп-певица" — Cardi B
"Лучший рэп-тур" — Джей-Зи
"Лучший кантри-исполнитель" — Крис Стэплтон
"Лучший кантри-певец" — Крис Стэплтон
"Лучшая кантри-группа" — Florida Georgia Line
"Лучший рок-исполнитель" — Imagine Dragons
"Лучший танцевальный артист" — The Chainsmokers
"Лучший альбом Billboard 200" — Кендрик Ламар, DAMN
"Лучший саундтрек" — Moana
"Лучший R&B-альбом" — Бруно Марс, 24K Magic
"Лучшая R&B-песня" — Бруно Марс, That's What I Like
"Лучший рэп-альбом" — Кендрик Ламар, DAMN
"Лучшая рэп-песня" — Post Malone и 21 Savage, Rockstar
"Лучший кантри-тур" — Люк Брайан
"Лучшая кантри-песня" — Сэм Хант, Body Like A Back Road
"Лучший танцевальный альбом" — The Chainsmokers, Memories...Do Not Open
"Лучший рок-альбом" — Imagine Dragons, Envolve
"Самый продаваемый альбом" — Тейлор Свифт, Reputation
"Лучшая рок-песня" — Imagine Dragons, Believer
"Лучшая песня на радио" — Эд Ширан, Shape of You
"Специальная премия за достижения" — Камила Кабелло
"Икона Billboard" — Джанет Джексон