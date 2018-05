Швеция стала чемпионом мира по хоккею

Сборная Швеции в финале чемпионата мира по хоккею одержала победу над командой Швейцарии. Шведы выиграли матч по буллитам 3:2, сообщает Международная федерация хоккея на льду.

That moment when you win the #IIHFWorlds @Trekronorse ? pic.twitter.com/ncpRG4lNQW

— IIHF (@IIHFHockey) 20 мая 2018 г.

Швеция сохранила чемпионский титул — сборная страны становилась чемпионом мира в 2017 году. До этого шведы побеждали на мировом первенстве в 2006 и 2013 годах. В 2013-м в финале Швеция также играла со Швейцарией.

Российская сборная дошла до четвертьфинала чемпионата, уступив в решающем матче канадцам со счетом 5:4. В полуфинале Канада проиграла Швейцарии. После канадцы проиграли матч за третье место сборной США.