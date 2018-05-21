Ситуация на КПВВ: на «Гнутово» маленькая очередь

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром по данным Госпогранслужбы на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 0/70;

КПВВ «Марьинка» — 0/50;

КПВВ «Новотроицкое» — 50/20;

КПВВ «Гнутово» — 20/10.

Всего за прошлые сутки через КПВВ последовало 32,6 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 7290 человек и 845 транспортных средств;

«Марьинка» — 8260 человек и 1650 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 5905 человек и 1190 транспортных средств;

«Гнутово» — 3265 человек и 865 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 7885 человек.