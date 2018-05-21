Скандал в Прибалтике обрушил позиции президента Литвы Дали Грибаускайте

Обрушение позиций президента Литвы Дали Грибаускайте произошло после скандальной ситуации вокруг электронной переписки с политиком Элигиюсом Масюлисом, возглавлявшего Движения либералов.

Согласно итогам опроса, проведенного Центром изучения общественного мнения и рынка Vilmorus, лидер Литвы начала стремительно терять поддержку среди граждан.

Если верить результатам исследования, опубликованным в издании Lietuvos rytas, буквально за месяц рейтинг Дали Грибаускайте снизился более чем на 10%: положительно к главе государство относятся 55,7% опрошенных литовцев, тогда как ранее данный ответ был дан 66,5% граждан.

Директор Vilmorus Владас Гайдис считает, что на результаты опроса повлияла опубликованная в СМИ переписка Грибаускайте с обвиняемым в коррупции бывшим лидером партии «Союз либералов» Элигиюсом Масюлисом. Некоторые фрагменты переписки были опубликованы в издании Lietuvos rytas.