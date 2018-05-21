Следствие вели с Леонидом Каневским - Школьные грехи (20.05.2018)

Добавлено: 21 май 2018 в 17:01 ,

Следствие вели с Леонидом Каневским. Школьные грехи последний выпуск 20 мая. Дело было в Москве, 25 мая 1991 года. В милицию неожиданно поступает вызов: в заведении общепита завязалась потасовка. Среди разгромленного кафе найдены четверо раненых. Неужели так постарались бандиты или хулиганы? Нет, в этот день здесь проходила встреча бывших одноклассников. Что стало виной трагедии – старые обиды или новые? Документальный сериал, рассказывающий об уголовных делах, которые гремели на весь Советский Союз. По ним были написаны романы и сняты художественные фильмы. Их фигуранты — миллионеры эпохи социализма, хитроумные воры, профессиональные грабители и валютчики. Они бросили вызов советскому обществу. Вызов приняли лучшие сыщики страны.



