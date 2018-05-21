СМИ узнали причину обрушения потолка в классе подмосковной школы

В соцсетях появилась информация об обрушении потолка в одном из учебных классов средней школы №2 подмосковного города Ступино, где в феврале 2017 года якобы проводился капитальный ремонт за 30 млн рублей.

Случившееся прокомментировал на своей странице «ВКонтакте» член Совета депутатов округа Ступино Николай Кузнецов, пообещав направить губернатору Московской области Андрею Воробьеву и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину обращения с призывом привлечь ответственных за некачественный ремонт к уголовной ответственности.

«Ситуация со ступинскими школами стала недопустимой: то посреди зимы дети без отопления, то потолки обваливаются в только что "капитально отремонтированной" школе», — заявил Кузнецов.

Чуть более года назад в школе № 2 города Ступино сделали капитальный ремонт за 30 миллионов. Сегодня на головы детей упал потолок



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— Лентач (@oldLentach) 21 мая 2018 г.

В интервью изданию TJournal депутат пересказал слова беседовавших с ним десятиклассников, которые якобы находились в классе на момент обрушения. Подростки утверждают, что одному из учеников на голову упал кусок штукатурки, и пострадавшего отвезли в больницу. Подтверждения этой информации так и не поступило, а в школе заявили, что обрушился не отремонтированный потолок, а «старая штукатурка».

ЧП произошло в кабинете на третьем этаже во время урока ОБЖ в 10-м классе, уточняет «Московский комсомолец». Обрушилось, по данным газеты, 15 кв. метров из 50 «квадратов» потолка в кабинете. Урок был прерван.

Следственный комитет уже начал проверку информации об обрушении потолка, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на старшего помощника главного следственного управления СК по Подмосковью Ольгу Врадий.

«Строители составили смету, согласно которой перед тем, как заняться потолками, необходимо было провести работы по удалению старой штукатурки (она наложена слоями). Однако специалисты Мособлэкспертизы не одобрили эту смету, вычеркнули из списка зачистку потолка. Поэтому рабочие управления во всех кабинетах и коридорах четырехэтажного здания монтировали подвесные панели на необработанный потолок», — пишет МК.