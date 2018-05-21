Сообщивший о ложном минировании Думы москвич арестован в Чите

В Чите взят под стражу житель Москвы, который 18 мая по телефону сообщил о минировании зданий Государственной Думы и Останкино. Ему уже предъявлено обвинение в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве и грозит наказание до восьми лет лишения свободы, сообщил ТАСС старший помощник прокурора Забайкальского края Евгений Синельников.

Следствие установило, что звонок в органы МВД Москвы был сделан из одной из читинских гостиниц. Мотивом обвиняемый назвал хулиганство.

Это не первое его «телефонное хулиганство»: в суд направлено еще одно дело по аналогичному обвинению. Ранее мужчина привлекался к ответственности по той же статье.