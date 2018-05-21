«Спасти от верной смерти» — Олег Царев выступил с открытым обращением против депортации бывшего министра ДНР на Украину

Суд первой инстанции принял решение о депортации и запрете въезда на территорию России на пять лет уроженки г. Донецка, Натальи Ивановны Ворониной 1988 года рождения, которая была задержана на российской границе в г. Адлер 19.05.2018 в 16:00 при пересечении границы из-за просроченной миграционной карты иностранного гражданина. После задержания находилась в СИЗО г. Адлера, нарушила закон 21.12.2013 № 376-ф3.

Несоблюдение миграционного режима было вынужденным, в связи с тяжелой болезнью, Воронина Н.И. проходила сложное медицинское лечение в сфере гинекологии. После длительного больничного отпуска, она не смогла получить своевременное разрешения от своего работодателя на выезд и тем самым нарушила закон. А так как у Натальи нет финансовой поддержки от родителей, у неё нет супруга, который бы мог её поддержать, она побоялась идти против начальства из-за страха потерять место и единственный источник ее дохода.

Мать Ворониной Н.И. находится на территории ДНР, по состоянию здоровья и в силу пенсионного возраста не могла оказать финансовую помощь дочери, а также у родной сестры Н.И. Ворониной в январе 2018 года был поставлен диагноз рак желудка 3 степени. Таким образом Наталья является основным кормильцем и помощью семье в Донецке, и именно эти обстоятельства вынудили её продолжить работать на территории Российской Федерации с просроченной миграционной картой, дабы помочь своей семье. При условии депортации Ворониной Н.И. её семья окажется без средств к существованию и без возможности продолжить курс лечения её сестры. Отца нет, вся забота о семье — на плечах Натальи.

К сожалению, вопрос не терпит отлагательств и требует оперативной помощи. 20 мая 2018 г. районным судом г. Адлер по адресу Кирпичная 1а Судьей Филоновым Юрием Леонидовичем было вынесено решение о выдворении из страны. В данный момент она следует в условно-исполнительную инспекцию г. Гулькевичи Краснодарского края.

Я хорошо знаю Наталью. Наталья Ивановна Воронина во время Первого правительства ДНР была Министром Культуры. Также постоянно оказывала поддержку инвалидам, детям сиротам, регулярно организовывает передачу гуманитарной помощи семьям пострадавшим, потерявшим жилье во время обстрелов территорий республики со стороны украинской национальной гвардии.

Мы боимся за жизнь и безопасность Натальи Ворониной. Как только она поступит на территорию Украины, скорее всего она будет схвачена СБУ с дальнейшими ужасными последствиями, если ее до этого не убьют, так как она находится в базе сайта «Миротворец».

Мы подготовили апелляцию в суд, я написал обращение к депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Первому заместителю председателя комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Затулину Константину Фёдоровичу. Лично звонил ему и договорился о содействии.

Прошу максимально распространить!

Надеемся совместными усилиями удастся спасти Наталью.