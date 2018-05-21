«Справедливая Россия» выдвинула Илью Свиридова на пост мэра Москвы

Партия «Справедливая Россия» выдвинула Илью Свиридова в качестве кандидата на пост мэра Москвы, сообщает в понедельник пресс-служба политической организации.

«Было решено одобрить кандидатуру члена президиума пентрального совета партии, главы муниципального округа Таганский г. Москвы Ильи Свиридова для выдвижения на должность мэра Москвы и направить решение для согласования в президиум центрального совета партии», — говорится в сообщении.

По словам лидер справороссов Сергея Миронова, расширенное заседание совета приняло предварительное решение о выдвижении Ильи Свиридова на пост мэра Москвы — окончательное заключение будет принято после официального объявления о выборах.

«За Илью Свиридова в качестве нашего потенциального кандидата на пост мэра Москвы проголосовали единогласно. После прохождения и принятия юридических решений о назначении даты выборов региональное отделение обратится в президиум, который вынесет свое решение. Но можно с уверенностью сказать, что нашим кандидатом на пост мэра Москвы будет Илья Свиридов», — сказал он.

Сам кандидат выразил надежду на поддержку коллег — муниципальных депутатов из других районов Москвы, и пообещал защищать интересы жителей столицы.

«Мы будем защищать интересы москвичей как основного избирателя города, который нуждается в правильной заботе со стороны руководства. Москва — это город не для чиновников, не для туристов, Москва — это город для москвичей», — сказал он.

Напомним, что выборы столичного градоначальника пройдут 9 сентября.

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