Спутник-ретранслятор для лунной миссии «Чанъэ-4» запустили из Китая 21 мая

Китайская корпорация космической науки и техники сообщила, что 21 мая в первом часу ночи по московскому времени Китай успешно запустил спутник-ретранслятор «Цюэцяо» для лунной миссии «Чанъэ-4».

В сообщении добавили, что запуск осуществили с космодрома «Сичан» на юго-западе страны. Известно, что для этого использовали трехступенчатую орбитальную ракету-носитель «Чанчжэн-4».

Стоит отметить, что прямая связь с обратной стороной Луны, куда в этом году приземлится исследовательский аппарат «Чанъэ-4», невозможна. Именно для решения этой проблемы запустили «Цюэцяо». Он станет своего рода посредником. Его главная задача будет состоять в том, чтобы передавать сигналы между Землей и аппаратом.

В этот же день космический корабль с грузом весом более чем три тонны отправился на Международную космическую станцию. Его выводит Antares, оснащенная российскими двигателями РД-181.