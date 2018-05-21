Срочное заявление Армии ДНР о наступлении ВСУ под Горловкой

«Русская Весна» публикует официальное заявление Армии ДНР по утренней попытке прорыва ВСУ в пригородах Горловки.

Фашистские недобитки активизировались. Под покровом ночи враг силами до двух взводов предпринял попытку к наступлению в районе н.п. Гольмовский.

При сближении подразделений ВСУ с нашими позициями военнослужащие ВС ДНР открыли огонь по врагу на поражение с нескольких направлений.

Под прикрытием шквального огня артиллерии и крупнокалиберных пулеметов противнику удалось вплотную подойти к одной из позиций.

Наши военнослужащие героически вели бой, но вражеская группа захватила троих из них в плен. Одного военнослужащего каратели убили на месте. Затем, используя пленных в качестве живого щита, одной из групп боевиков удалось отступить с потерями.

Всего украинские боевики потеряли пятеро убитыми и четверо ранеными.

Важно отметить, что, отступая, одна из групп врага бросила тела двух своих погибших на поле боя, и сейчас пытаются их забрать. В связи с этим атаки продолжаются, в том числе с применением по жилым районам тяжелых вооружений. Фашистские недобитки несут большие потери.

Украинские неонацисты под руководством главаря батальона «Донбасс-Украина» Власенко, известного своей жестокостью и захватившие в плен наших военнослужащих, применяют к ним пытки и психологическое давление.

Украинские фашисты сейчас угрозами и пытками добиваются от наших военнослужащих заявлений, порочащих Республику и своих сослуживцев.

Мы предпринимаем все возможные меры для освобождения захваченных в плен военнослужащих ВС ДНР.