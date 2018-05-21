США готовы ввести санкции по Ирану против своих партнеров, — Госдеп

США готовы к реализации санкций по Ирану против всех, включая партнеров, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы признаем, что наложенные нами санкции и продолжающееся давление на иранский режим будут создавать финансовые и экономические трудности для наших друзей… Мы хотим услышать их опасения — но мы будем привлекать к ответственности тех, кто занимается запрещенным бизнесом с Ираном. На протяжении последующих недель мы будем посылать команды специалистов в страны по всему миру, чтобы обсудить последствия наложенных нами санкций и выслушать (других)», — заявил Помпео, выступая в Вашингтоне.

Администрация президента США Дональда Трампа ранее заявила о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном и о введении санкций против Тегерана и против тех, кто ведет бизнес с этой страной.