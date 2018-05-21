США осудили перевыборы Мадуро

США считают, что президентские выборы в Венесуэле «не были ни свободными, ни справедливыми». И «вместе с другими демократическими странами» предпримут «быстрые экономические и дипломатические усилия» для восстановления демократии в республике. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Reuters.

На выборах 20 мая в Венесуэле президентом был переизбран Николас Мадуро.

«Соединенные Штаты не будут сидеть сложа руки, поскольку Венесуэла рушится, и страдание ее храбрых людей продолжается… Режим Мадуро должен разрешить поставки гуманитарной помощи в Венесуэлу и должен позволить людям быть услышанными», — отметил Помпео.

Он пообещал, что «до тех пор, пока режим Мадуро не восстановит демократический путь в Венесуэле через свободные, честные и прозрачные выборы, его правительство будет сталкиваться с изоляцией от международного сообщества».