США выдвинули Ирану 12 требований по новой ядерной сделке

Госдепартамент США перечислил 12 требований к Ирану, которые страна должна выполнить для начала подготовки новой ядерной сделки. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, передает Reuters.

Помимо пунктов, связанных непосредственно с ядерной программой Ирана — США требуют раскрытия ядерной программы экспертам МАГАТЭ, доступа к любым ядерным объектам, прекращения обогащения урана и производства плутония — также озвучено требование отказа от разработки баллистических ракет.

США выдвинули и политические требования. Среди них — освобождение всех американцев и граждан их союзников, прекращение поддержки группировок «Хезболла», «Хамас», «Талибан» (запрещена в России), йеменских повстанцев и укрывательства полевых командиров «Аль-Каиды» (запрещена в России). Также США требуют вывода иранских военных из Сирии, прекращения угроз в сторону Израиля, ОАЭ и Саудовской Аравии.

В противном случае Иран ждут «самые суровые в истории санкции», которые окажут на страну «беспрецедентное финансовое давление».