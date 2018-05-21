Стосується кожного. Последние каникулы (21.05.2018)

Добавлено: 21 май 2018 в 20:07 ,

Касается каждого. Последние каникулы последний выпуск 21 мая. ДТП в Беларуси. Футбольная команда возвращалась из Польши домой, в Сумскую область, когда микроавтобус, в котором ехали ребята, столкнулся с погрузчиком. Один мальчик погиб. Роковая ошибка водителя или преступная халатность в организации несанкционированных международных каникул для школьников. Это разговор с предельной степенью откровенности о том, с чем реально связаны судьбы людей, о ситуациях, в которых проявляется отношение человека к человеку. Этот проект будет поднимать те темы, которые в людях пробуждают естественную человеческую реакцию, не оставляют безразличными.



