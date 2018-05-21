Суд отменил приговор Тесаку

Московский городской суд отменил приговор националисту Максиму Марцинкевичу, известному по прозвищу Тесак, сообщает «Интерфакс».

В июне 2017 года Бабушкинский райсуд Москвы приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии строгого режима по статьям о возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве.

Мосгорсуд отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Марцинкевич — лидер националистического движения «Реструкт». Его и еще девять участников движения Бабушкинский суд приговорил к срокам от 3 до 10 лет лишения свободы.

Члены движения «Реструкт» заманивали геев, педофилов, наркоманов и наркоторговцев через соцсети, после чего били и унижали их, выкладывая ролики в интернет.

После первых задержаний участников «Реструкта» лидеры движения объявили о его ликвидации.