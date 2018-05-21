Судьба человека с Борисом Корчевниковым - Юрий Стоянов (21.05.2018)

Добавлено: 21 май 2018 в 17:00 ,

Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Юрий Стоянов последний выпуск 21 мая. Невероятно обаятельный, легкий, общительный — настоящий любимец Фортуны. А ведь его начали узнавать на улице, когда ему было почти сорок. Своим он стал в девяностые — благодаря совместному с Ильей Олейниковым проекту «Городок», который почти 20 лет смотрела, кажется, вся страна. Почти 500 выпусков, около 3000 сыгранных персонажей и четыре премии ТЭФИ. К своей нынешней популярности он пришел через годы разочарований, отсутствия ролей, несбывшихся надежд. Сегодня он ведет несколько телевизионных проектов, снимается в кино и играет в театре. Откровенное портретное интервью о жизни главного героя, об интересных и малоизвестных фактах его биографии.



