Судьба ФК Верес: президент рассказал о судьбе клуба

Действующий президент народного футбольного клуба "Верес" Богдан Копитко рассказал о его обозримом будущем.Он подчеркнул, что за время своего существования "Верес" прошел достаточно серьезный путь развития, в котором были взлеты и падения.Несмотря на это, он рассказал, что клуб достиг своего максимума и для дальнейшего прогресса придется идти на кардинальные изменения.Как раз таким шагом и станет переезд во Львов и дальнейшее переименование клуба.При этом он выразил надежду, что настоящие фанаты поддержат такое решение, которое позволит клубу выйти на качественно новый уровень.