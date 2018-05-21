Судьба ФК Верес: президент рассказал о судьбе клуба

Действующий президент народного футбольного клуба "Верес" Богдан Копитко рассказал о его обозримом будущем.
Он подчеркнул, что за время своего существования "Верес" прошел достаточно серьезный путь развития, в котором были взлеты и падения.
Несмотря на это, он рассказал, что клуб достиг своего максимума и для дальнейшего прогресса придется идти на кардинальные изменения.
Как раз таким шагом и станет переезд во Львов и дальнейшее переименование клуба.
При этом он выразил надежду, что настоящие фанаты поддержат такое решение, которое позволит клубу выйти на качественно новый уровень.