Супрун решила развеять мифы о психических расстройствах

Ряд утверждений о психических расстройствах не соответствует действительности. Об этом в Facebook написала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Чиновница решила рассказать о шести таких мифах. Она утверждает, что люди с психическими расстройствами необязательно являются «неадекватами».

«Согласно исследованиям, в любое время на планете 1 из 10 человек страдает депрессией или тревожным расстройством, а 1 из 100 – шизофренией», – привела свои данные Супрун.

Второй миф, по словам Супрун – невозможность появления психических расстройств у молодых людей.

«Как минимум один ребенок из пяти имеет периодические проблемы с психическим здоровьем. 70-75% психических расстройств начинаются в детском или подростковом возрасте – депрессия, тревожные расстройства, расстройства пищевого поведения», – поясняет и. о. министра.

К числу других мифов Супрун отнесла утверждения о том, что депрессия – признак лени и скверного характера; что зависимость от наркотиков или алкоголя – выбор человека, указывающий на отсутствие силы воли; что все страдающие от психических расстройств – агрессивные и опасные люди; что людей с психическими расстройствами невозможно вылечить.

Ранее Супрун рассказала, что нужно делать при ожогах.

Фото: МОЗ України