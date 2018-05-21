Существование Нибиру официально подтверждено учеными

В научном журнале опубликована статья астронома Дэвида Гердеса из Мичиганского университета, которая посвящена парадоксальной орбите объекта 2015 BP519. По мнению ученых, нестандартная орбита этого транснептунового объекта из внешней части Солнечной системы доказывает существование «планеты Х» - огромного объекта с массой, равной порядка 10-ти массам Земли.

2015 BP519 был открыт совершенно случайно 27 ноября 2014 года командой астрономов, занимающейся изучением темной материи. Обрабатывая данные с зонда, отправленного в сторону Нептуна, они обнаружили 700-километровый объект, вращающийся вокруг светила под углом 54 градуса от орбитальной плоскости других планет Солнечной системы.

Ранее о существовании загадочного объекта, к которому притягиваются каменные и ледяные глыбы из пояса Койпера, говорили специалисты Калифорнийского технологического института Константин Батыгин и Майкл Браун. Однако тогда их слова не были восприняты серьезно в научном мире.

Дэвид Гердес провел тщательный компьютерный анализ траектории движения 2015 BP519 и пришел к выводу, что это космическое тело притягивается невидимым гигантским объектом. По словам ученого, «наблюдаемые орбитальные элементы 2015 BP519 легко объясняются динамическими взаимодействиями, если солнечная система также содержит Планету Девять».