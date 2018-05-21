Світами за скарбами 11 серия Вьетнам последний выпуск 19 мая. Вьетнамские приключения продолжаются. Сегодня участники не только познакомятся с поэзией этого народа, но и попытаются выжить под палящим солнцем. Каждой паре необходимо отыскать в пустыне вьетнамскую поэтессу. Девушка прочитает им очень красивое стихотворение про Лотос – цветок, который считается священным в этой стране. Его называют олицетворением святых и символом духовной жизни Вьетнама. Удастся ли участникам пройти сквозь пустыню к поэзии, выучить стих и продекламировать его местному лингвисту? К участию в шоу приглашаются восемь пар, которых связывают семейные или дружеские отношения. В финале одна пара-победитель получит главное «сокровище» – 500 000 гривен. Ведущая Роза Аль-Намри.
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Світами за скарбами - 11 выпуск, Вьетнам (19.05.2018)
Добавлено: 21 май 2018 в 11:22,
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Автор: Анастасия Иванова
Добавлено: 21 май 2018 в 11:22, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
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