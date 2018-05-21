Тарханову будет предложена должность консультанта в ФК "Урал"

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Дмитрий Парфенов в понедельник прилетит в Екатеринбург для подписания контракта с екатеринбургским "Уралом", действующему главному тренеру команды Александру Тарханову будет предложена должность консультанта, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Парфенов сегодня прилетит в Екатеринбург для подписания контракта с "Уралом". Тарханову будет предложена должность консультанта", - сказал источник.

Парфенов с 2015 года возглавляет "Тосно" (Ленинградская область), который сумел вывести в премьер-лигу по итогам сезона-2016/17, однако спустя год команда вылетела в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Также в текущем сезоне "Тосно" стал обладателем Кубка России. Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко ранее заявил РИА Новости, что пока не знает, продолжит ли Парфенов работу в клубе.

"Урал" в чемпионате России-2017/18 занял 12-е место, сохранив прописку в премьер-лиге на следующий сезон. Тарханов работает с командой с ноября 2016 года.