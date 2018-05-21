Тихоокеанский флот отмечает 287-ю годовщину со дня образования

21 мая 1731 года во времена царствования Анны Иоановны Сенатом был учрежден Охотский военный порт – первое постоянно действующее военно-морское подразделение России на Дальнем Востоке. Создание Охотского порта на Дальнем Востоке явилось первым этапом зарождения морских сил на Дальнем Востоке, которые впоследствии преобразовались в Тихоокеанский флот.

В настоящее время Краснознамённый Тихоокеанский флот является одним из крупнейших оперативно-стратегических объединений ВМФ России, обеспечивает защиту государственных интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для выполнения этой ключевой задачи в его состав включены атомные стратегические и многоцелевые подводные лодки, надводные боевые корабли различных классов, морская авиация, а также морская пехота и береговые ракетно-артиллерийские части.

Корабли ТОФ на постоянной основе несут боевую службу в Тихом и Индийском океанах, в Охотском, Японском и Южно-Китайском морях, выполняют задачи в Средиземноморье.

С 7 мая отряд боевых кораблей в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц», «Адмирал Виноградов» и среднего морского танкера «Печенга» находится в дальнем океанском походе. За это время отряд провел учение в Филиппинском море, на которых моряки отработали комплекс противолодочных задач. В ходе двухмесячного дальнего плавания отряд посетит ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона и примет участие в совместном российско-китайском военно-морском учении «Морское взаимодействие-2018».

По итогам 2017 года ТОФ признан лучшим оперативно-стратегическим объединением Военно-Морского Флота по боевой подготовке, получив 15 переходящих призов ВМФ.

В полном объёме выполнен комплекс учебно-боевых мероприятий, запланированный на зимний период обучения 2018 года. За полугодие проведено порядка 10 зачетных тактических учений, более 50 контрольных и зачетных корабельных тактических учений, ряд совместных штабных тренировок.

Учебно-боевые задачи в море решали более 60 надводных кораблей и подводных лодок, более 70 экипажей морской авиации, соединения береговых войск и ПВО.

Успешно проводились стрельбы крылатыми и зенитными ракетами, осуществлялись пуски противолодочных ракет, выполнено более 200 артиллерийских стрельб. На морских полигонах были отработаны десятки противолодочных и противоминных упражнений, выполнены торпедные стрельбы.