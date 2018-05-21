Тренер "Вегаса": не можем быть удовлетворены выходом в финал плей-офф НХЛ

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Главный тренер "Вегас Голден Найтс" Жерар Галлан заявил, что команда не может быть полностью удовлетворена тем, что ей удалось выйти в финал плей-офф НХЛ, и рассчитывает на дальнейший успех.

"Вегас" победил "Виннипег Джетс" в финальной серии Западной конференции со счетом 4-1. Пятый матч состоялся в Виннипеге в воскресенье и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

"Пока у нас все получается. Но опять же, это не то, к чему мы стремимся. Мы далеки от того, чтобы чувствовать удовлетворение", - сказал Галлан, которого цитирует Рейтер.

Защитник "Вегаса" Дерик Энгелланд считает, что достижение "Вегаса" - это "безумие". "Конечно, на старте сезона все мечтают попасть в плей-офф. Но если бы я тогда догадался, что буду сейчас сидеть на подиуме и отвечать на ваши вопросы после победы на Западе, то ни за что бы не поверил. Да и вы тоже. Но как только мы полетели вперед и поймали кураж, то поняли - у нас есть команда, которая может обыграть кого угодно, а также феноменальный вратарь, который остановит все броски. Это была потрясающая дорога в финал. И мы хотим сохранить наш настрой", - сказал Энгелланд, которого цитирует официальный сайт НХЛ.

Соперником "Вегаса" в финале Кубка Стэнли станет победитель финальной серии Восточной конференции между "Тампа Бэй Лайтнинг" и "Вашингтон Кэпиталз" (счет в серии 3-2).

"Мы продолжим делать то, что и делали: доказывать, что в нас ошибались, - сказал нападающий "Вегаса" Джонатан Маршессо. - С кем бы мы ни встретились, фаворитом нас считать не будут. И мы с этим спорить не будем. Но мы будем готовы к финалу".