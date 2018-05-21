Трое военнослужащих ДНР взяты в плен в ходе боя под Горловкой

20 мая трое военнослужащих самопровозглашенной ДНР были взяты в плен и один убит в результате военного столкновения с украинскими войсками в районе Горловки. Информация о потерях со стороны Вооруженных сил Украины разнится, сообщает «Интерфакс».

По данным оперативного командования ДНР, также были убиты пятеро бойцов ВСУ, четверо ранены.

Власти Украины подтверждают информацию о вооруженном столкновении, с пленными, по их данным, уже работают сотрудники Службы безопасности Украины. Однако Киев отрицает потери со стороны своих войск.

«Потерь среди наших воинов нет», — заявил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Также 20 мая прогремел взрыв рядом с патрулями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе населенного пункта Золотое.

«Военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ с целью сокрытия запрещенного вооружения, находящегося в указанном районе, произвели выстрел из гранатомета», — сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала в Минске соглашение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. В населенных пунктах Золотое и Петровское решение было исполнено.